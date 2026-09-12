Favori pour rallier la finale de l’US Open face à Karen Khachanov, Alexander Zverev a parfaitement tenu son rang en ne concédant aucun set (6−3, 7–6, 7–6). L’Allemand a fait preuve d’un sang‐froid à toute épreuve pour éviter de se faire embarquer dans une quatrième manche. Malmené dans le dernier tie‐break, le Russe a même servi pour recoller à 2–1, c’est bien le champion de Roland‐Garros 2026 qui a eu le dernier mot.
Le champion olympique de Tokyo disputera ce dimanche la sixième finale en Grand Chelem de sa carrière et la troisième de sa saison. Une performance qui était tout sauf une évidence en regardant dans le rétroviseur. À la peine en début de tournoi, le natif de Hambourg avait dû s’employer en cinq sets lors des deux premiers tours pour éviter une sortie prématurée.
Présent en conférence de presse après sa qualification, le numéro deux mondial est revenu sur son entrée poussive à Flushing Meadows.
« J’ai l’impression que lorsque j’ai atteint la finale ici en 2020, je ne jouais pas bien, et je n’avais pas bien joué durant tout le tournoi. Cela n’avait jamais changé, aussi bizarre que cela puisse paraître, et j’étais allé jusqu’en finale, à deux points du titre… Là, la progression a été assez spectaculaire pour moi. J’ai vraiment entamé le tournoi en me disant : « Bon, ça ne sert à rien, je ne vais rien faire ici » et me voilà assis ici à préparer la finale de dimanche ».
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 08:35