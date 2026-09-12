Favori pour rallier la finale de l’US Open face à Karen Khachanov, Alexander Zverev a parfai­te­ment tenu son rang en ne concé­dant aucun set (6−3, 7–6, 7–6). L’Allemand a fait preuve d’un sang‐froid à toute épreuve pour éviter de se faire embar­quer dans une quatrième manche. Malmené dans le dernier tie‐break, le Russe a même servi pour recoller à 2–1, c’est bien le cham­pion de Roland‐Garros 2026 qui a eu le dernier mot.

Le cham­pion olym­pique de Tokyo dispu­tera ce dimanche la sixième finale en Grand Chelem de sa carrière et la troi­sième de sa saison. Une perfor­mance qui était tout sauf une évidence en regar­dant dans le rétro­vi­seur. À la peine en début de tournoi, le natif de Hambourg avait dû s’employer en cinq sets lors des deux premiers tours pour éviter une sortie prématurée.

Présent en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion, le numéro deux mondial est revenu sur son entrée pous­sive à Flushing Meadows.

« J’ai l’im­pres­sion que lorsque j’ai atteint la finale ici en 2020, je ne jouais pas bien, et je n’avais pas bien joué durant tout le tournoi. Cela n’avait jamais changé, aussi bizarre que cela puisse paraître, et j’étais allé jusqu’en finale, à deux points du titre… Là, la progres­sion a été assez spec­ta­cu­laire pour moi. J’ai vrai­ment entamé le tournoi en me disant : « Bon, ça ne sert à rien, je ne vais rien faire ici » et me voilà assis ici à préparer la finale de dimanche ».