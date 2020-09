Lors de sa conférence de presse d’après match, Alexandre Zverev a été interrogé sur son mauvais début de match. Un journaliste a même évoqué l’analyse faite en direct par Martina Navratilova qui l’a accusé de proposer du Tennis Pat-A-Cake, c’est à dire un tennis où tu te contentes de remettre la balle.

L’Allemand a moyennement apprécié cette remarque. On sait que Sacha a aussi une haute image de lui même : « Peut-être qu’elle (NDLR : Martina Navratilova) devrait regarder mon bilan contre les grands. Peut-être qu’elle devrait observer que j’ai un bilan positif contre Roger Federer. Peut-être qu’elle devrait savoir que j’ai battu Novak à plusieurs reprises dans les grands matches et des finales. Là, je suis en demi-finale, et parfois je ne pas jouer de mon mieux mais le plus important est de chercher le moyen pour y parvenir et l’emporter. C’est ce que j’ai réalisé ce soir. Après Martina Navratilova est également championne du Grand Chelem, multiple championne du Grand Chelem, elle est respectée. Mais franchement son opinion en ce moment n’a pas d’importance pour moi »