Alexander Zverev fait bien évidem­ment partie des trois grands favoris de cet US Open, aux côtés de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, notam­ment en raison de son statut de tête de série numéro un.

Interrogé à ce sujet lors du tradi­tionnel Media Day, l’Allemand a toute­fois tenu à évacuer au maximum la pres­sion qui accom­pagne ce statut, expli­quant qu’il se consi­dé­rait fina­le­ment comme un joueur parmi les autres au départ du tournoi.

Une décla­ra­tion qui fait écho à ses récentes confi­dences sur sa diffi­culté à gérer la pres­sion lorsqu’il se retrouve dans la peau du grand favori. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Zverev semble cette fois déter­miné à s’en débar­rasser au maximum.

« Je pense qu’être tête de série, c’est quelque chose de positif et cela montre que vous avez bien joué. Mais le plus impor­tant, c’est de savoir quel nom figu­rera tout en bas du tableau et qui sera encore là dans deux semaines.Je pense que c’est l’objectif prin­cipal de tous les joueurs présents dans le tableau. Je consi­dère simple­ment que je suis l’un des 128 joueurs suscep­tibles de remporter le tournoi, rien de plus » a déclaré la tête de série numéro une.