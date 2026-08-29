Alexander Zverev fait bien évidemment partie des trois grands favoris de cet US Open, aux côtés de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, notamment en raison de son statut de tête de série numéro un.
Interrogé à ce sujet lors du traditionnel Media Day, l’Allemand a toutefois tenu à évacuer au maximum la pression qui accompagne ce statut, expliquant qu’il se considérait finalement comme un joueur parmi les autres au départ du tournoi.
Une déclaration qui fait écho à ses récentes confidences sur sa difficulté à gérer la pression lorsqu’il se retrouve dans la peau du grand favori. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Zverev semble cette fois déterminé à s’en débarrasser au maximum.
« Je pense qu’être tête de série, c’est quelque chose de positif et cela montre que vous avez bien joué. Mais le plus important, c’est de savoir quel nom figurera tout en bas du tableau et qui sera encore là dans deux semaines.Je pense que c’est l’objectif principal de tous les joueurs présents dans le tableau. Je considère simplement que je suis l’un des 128 joueurs susceptibles de remporter le tournoi, rien de plus » a déclaré la tête de série numéro une.
Publié le samedi 29 août 2026 à 10:56