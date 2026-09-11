Qualifié dans le dernier carré à l’US Open, où il va affronter Karen Khachanov (à 19h, heure fran­çaise), Alexander Zverev aura joué toutes les demi‐finales en Grand Chelem cette année.

📊 Ils ont réussi à se quali­fier pour les demi‐finales des quatre tour­nois du Grand Chelem lors d’une même saison (ère Open, 🚹) :

🇦🇺 Rod Laver (1969)

🇦🇺 Tony Roche (1969)

🇨🇿 Ivan Lendl (1987)

🇨🇭 Roger Federer (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

🇪🇸 Rafael Nadal (2008, 2019)

🇷🇸 Novak… pic.twitter.com/8EAz37hG4E — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 10, 2026

Une perfor­mance saluée par le jour­na­liste Benoît Maylin dans l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax.

« Il rentre dans l’his­toire du tennis. Il n’a gagné que Roland‐Garros cette année, mais il est toujours au moins en demi‐finales, et il n’y en a pas beau­coup qui ont réussi à faire ça depuis le début de l’ère Open, en 1968. Je ne vous parle pas, bien sûr, de Djokovic, qui l’a fait sept fois dans sa carrière : être au moins en demi‐finales des quatre tour­nois du Grand Chelem sur une même saison, c’est complè­te­ment fou. Federer l’a fait cinq fois, Nadal deux fois, et c’est tout. Tous les autres ne l’ont réalisé qu’une seule fois. Et quand je vous dis ‘tous les autres’, ils ne sont pas nombreux. Il y a Laver, on parle quand même de mecs qui ont écrit l’histoire. Il y a Tony Roche, dont plus personne ne se souvient vrai­ment, mais qui l’a fait. Il y a Lendl, il y a Murray, il y a Sinner… Vous entendez les noms, hein ? Et il n’y a pas Alcaraz, il n’y a pas McEnroe, il n’y a pas Becker, il n’y a pas Edberg, il n’y a pas Sampras, il n’y a pas Borg. Après, c’est vrai qu’à certaines époques, ils n’al­laient l’Open d’Australie. Mais toujours est‐il qu’aucun de ces grands cham­pions n’a réussi, sur une même saison, à atteindre au moins les demi‐finales dans les quatre tour­nois du Grand Chelem. Donc ça veut dire que, quels que soient tes adver­saires, à un moment donné, ce mec a marqué une saison. Et là, aujourd’hui, en 2026, oui, Zverev marque la saison 2026. Que les autres soient blessés, absents ou quoi que ce soit, c’est leur problème. Lui, il est là, il gagne ses matches et il atteint à chaque fois les demi‐finales des tour­nois du Grand Chelem. C’est respect. »

🏛️ « Zverev rentre dans l’his­toire du tennis. Il n’a gagné « que » Paris cette année, mais il est en demi‐finale des 4 tour­nois du Grand Chelem cette année. Et il n’y en a pas beau­coup qui ont fait ça. Ce mec a marqué une saison. Il marque la saison 2026. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/XNSf18l32Q — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) September 10, 2026

Et l’Allemand a désor­mais l’oc­ca­sion de disputer une troi­sième finale consé­cu­tive en Grand Chelem après Roland‐Garros et Wimbledon.