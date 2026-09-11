Qualifié dans le dernier carré à l’US Open, où il va affronter Karen Khachanov (à 19h, heure française), Alexander Zverev aura joué toutes les demi‐finales en Grand Chelem cette année.
📊 Ils ont réussi à se qualifier pour les demi‐finales des quatre tournois du Grand Chelem lors d’une même saison (ère Open, 🚹) :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) September 10, 2026
🇦🇺 Rod Laver (1969)
🇦🇺 Tony Roche (1969)
🇨🇿 Ivan Lendl (1987)
🇨🇭 Roger Federer (2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
🇪🇸 Rafael Nadal (2008, 2019)
🇷🇸 Novak… pic.twitter.com/8EAz37hG4E
Une performance saluée par le journaliste Benoît Maylin dans l’émission « Sans Filet » de Winamax.
« Il rentre dans l’histoire du tennis. Il n’a gagné que Roland‐Garros cette année, mais il est toujours au moins en demi‐finales, et il n’y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire ça depuis le début de l’ère Open, en 1968. Je ne vous parle pas, bien sûr, de Djokovic, qui l’a fait sept fois dans sa carrière : être au moins en demi‐finales des quatre tournois du Grand Chelem sur une même saison, c’est complètement fou. Federer l’a fait cinq fois, Nadal deux fois, et c’est tout. Tous les autres ne l’ont réalisé qu’une seule fois. Et quand je vous dis ‘tous les autres’, ils ne sont pas nombreux. Il y a Laver, on parle quand même de mecs qui ont écrit l’histoire. Il y a Tony Roche, dont plus personne ne se souvient vraiment, mais qui l’a fait. Il y a Lendl, il y a Murray, il y a Sinner… Vous entendez les noms, hein ? Et il n’y a pas Alcaraz, il n’y a pas McEnroe, il n’y a pas Becker, il n’y a pas Edberg, il n’y a pas Sampras, il n’y a pas Borg. Après, c’est vrai qu’à certaines époques, ils n’allaient l’Open d’Australie. Mais toujours est‐il qu’aucun de ces grands champions n’a réussi, sur une même saison, à atteindre au moins les demi‐finales dans les quatre tournois du Grand Chelem. Donc ça veut dire que, quels que soient tes adversaires, à un moment donné, ce mec a marqué une saison. Et là, aujourd’hui, en 2026, oui, Zverev marque la saison 2026. Que les autres soient blessés, absents ou quoi que ce soit, c’est leur problème. Lui, il est là, il gagne ses matches et il atteint à chaque fois les demi‐finales des tournois du Grand Chelem. C’est respect. »
🏛️ « Zverev rentre dans l’histoire du tennis. Il n’a gagné « que » Paris cette année, mais il est en demi‐finale des 4 tournois du Grand Chelem cette année. Et il n’y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Ce mec a marqué une saison. Il marque la saison 2026. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) September 10, 2026
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Et l’Allemand a désormais l’occasion de disputer une troisième finale consécutive en Grand Chelem après Roland‐Garros et Wimbledon.
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 11:58