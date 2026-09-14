en domi­nant plutôt tran­quille­ment un Ben Shelton encore novice à ce stade de la compétition.

Actuellement numéro deux mondial et lancé à la pour­suite de la première place mondiale occupée par un Jannik Sinner blessé, l’Allemand a été inter­rogé sur son niveau actuel et sur une ques­tion forcé­ment déli­cate : se considère‐t‐il aujourd’hui comme le meilleur joueur du monde ?

Zverev a reconnu qu’au vu des circons­tances, la réponse pouvait être oui. Il a néan­moins tenu à nuancer ses propos, esti­mant que si tous les joueurs étaient à 100 %, Sinner reste­rait proba­ble­ment la réfé­rence. Extrait.

Zverev was asked if he’s the best player in the world right now, ‘With Sinner being injured & Alcaraz coming back from injury… right now, probably yes… 4 or 5 months ago when both were healthy, I was losing to Jannik all the time. If everyone is healthy, I think Jannik is still… pic.twitter.com/6eQrCG1sQZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 14, 2026

Penses‐tu être le meilleur joueur de tennis au monde en ce moment ?

Alexander ZVEREV. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Il faut prendre tous les éléments en compte. Avec Jannik Sinner blessé et Carlos Alcaraz qui revient de bles­sure après quatre mois… en ce moment, à l’heure actuelle, proba­ble­ment oui. S’ils étaient tous les deux en bonne santé et au sommet de leur forme, peut‐être pas. Mais si on parle de l’instant présent, avec Jannik blessé et Carlos qui revient de bles­sure, peut‐être. Il y a quatre ou cinq mois, quand ils étaient tous les deux en pleine forme, moi je ne l’étais pas. Je perdais tout le temps contre Jannik. Si tout le monde est en pleine forme, je pense que Jannik a toujours l’avantage. C’est aussi simple que ça.