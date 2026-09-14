en dominant plutôt tranquillement un Ben Shelton encore novice à ce stade de la compétition.
Actuellement numéro deux mondial et lancé à la poursuite de la première place mondiale occupée par un Jannik Sinner blessé, l’Allemand a été interrogé sur son niveau actuel et sur une question forcément délicate : se considère‐t‐il aujourd’hui comme le meilleur joueur du monde ?
Zverev a reconnu qu’au vu des circonstances, la réponse pouvait être oui. Il a néanmoins tenu à nuancer ses propos, estimant que si tous les joueurs étaient à 100 %, Sinner resterait probablement la référence. Extrait.
Penses‐tu être le meilleur joueur de tennis au monde en ce moment ?
Alexander ZVEREV. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Il faut prendre tous les éléments en compte. Avec Jannik Sinner blessé et Carlos Alcaraz qui revient de blessure après quatre mois… en ce moment, à l’heure actuelle, probablement oui. S’ils étaient tous les deux en bonne santé et au sommet de leur forme, peut‐être pas. Mais si on parle de l’instant présent, avec Jannik blessé et Carlos qui revient de blessure, peut‐être. Il y a quatre ou cinq mois, quand ils étaient tous les deux en pleine forme, moi je ne l’étais pas. Je perdais tout le temps contre Jannik. Si tout le monde est en pleine forme, je pense que Jannik a toujours l’avantage. C’est aussi simple que ça.
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 08:46