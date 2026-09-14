en dominant plutôt tranquillement un Ben Shelton encore novice à ce stade de la compétition.
Actuellement numéro deux mondial et lancé à la poursuite de la première place mondiale occupée par un Jannik Sinner blessé, l’Allemand a été interrogé sur son niveau actuel et sur une question forcément délicate : se considère‐t‐il aujourd’hui comme le meilleur joueur du monde ?
Zverev a reconnu qu’au vu des circonstances, la réponse pouvait être oui. Il a néanmoins tenu à nuancer ses propos, estimant que si tous les joueurs étaient à 100 %, Sinner resterait probablement la référence.
« Je ne sais pas comment répondre à ça. Il faut tout prendre en considération. Avec Jannik Sinner blessé et Carlos Alcaraz qui revient après quatre mois d’absence… en ce moment, à cet instant précis, probablement oui. Eux deux en forme et au sommet de leur jeu, peut‐être pas.Mais si on parle vraiment de maintenant, avec Jannik blessé et Carlos qui revient de blessure, alors peut‐être. Il y a quatre ou cinq mois, quand ils étaient tous les deux en forme, moi, je ne l’étais pas. Je perdais tout le temps contre Jannik. Si tout le monde est en forme, je pense que Jannik est toujours devant. C’est aussi simple que ça » a déclaré le vainqueur de l’US Open 2026.
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 08:46