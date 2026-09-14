en domi­nant plutôt tran­quille­ment un Ben Shelton encore novice à ce stade de la compétition.

Actuellement numéro deux mondial et lancé à la pour­suite de la première place mondiale occupée par un Jannik Sinner blessé, l’Allemand a été inter­rogé sur son niveau actuel et sur une ques­tion forcé­ment déli­cate : se considère‐t‐il aujourd’hui comme le meilleur joueur du monde ?

Zverev a reconnu qu’au vu des circons­tances, la réponse pouvait être oui. Il a néan­moins tenu à nuancer ses propos, esti­mant que si tous les joueurs étaient à 100 %, Sinner reste­rait proba­ble­ment la référence.

Zverev was asked if he’s the best player in the world right now, ‘With Sinner being injured & Alcaraz coming back from injury… right now, probably yes… 4 or 5 months ago when both were healthy, I was losing to Jannik all the time. If everyone is healthy, I think Jannik is still… pic.twitter.com/6eQrCG1sQZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 14, 2026

« Je ne sais pas comment répondre à ça. Il faut tout prendre en consi­dé­ra­tion. Avec Jannik Sinner blessé et Carlos Alcaraz qui revient après quatre mois d’absence… en ce moment, à cet instant précis, proba­ble­ment oui. Eux deux en forme et au sommet de leur jeu, peut‐être pas.Mais si on parle vrai­ment de main­te­nant, avec Jannik blessé et Carlos qui revient de bles­sure, alors peut‐être. Il y a quatre ou cinq mois, quand ils étaient tous les deux en forme, moi, je ne l’étais pas. Je perdais tout le temps contre Jannik. Si tout le monde est en forme, je pense que Jannik est toujours devant. C’est aussi simple que ça » a déclaré le vain­queur de l’US Open 2026.