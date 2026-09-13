Alors qu’il avait été dominé dans les deux premières manches, Ben Shelton a relancé le suspens en rempor­tant le troi­sième set contre Alexander Zverev en finale de l’US Open (6−3, 7–6[2], 5–7).

The match has turned on its head… Shelton riding the New York energy wave has taken the third set .. we saw the signs 30 minutes ago, but all credit to Ben for a rendi­tion of ‘it ain’t over.. ‘ — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) September 13, 2026

« Le match a pris un tour­nant inat­tendu… Shelton, porté par l’énergie new‐yorkaise, a remporté le troi­sième set… On en voyait les signes il y a 30 minutes, mais il faut rendre hommage à Ben pour avoir prouvé que ‘ce n’est pas encore fini’… », a réagi l’an­cien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee.