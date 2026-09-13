Alors qu’il avait été dominé dans les deux premières manches, Ben Shelton a relancé le suspens en remportant le troisième set contre Alexander Zverev en finale de l’US Open (6−3, 7–6[2], 5–7).
The match has turned on its head… Shelton riding the New York energy wave has taken the third set .. we saw the signs 30 minutes ago, but all credit to Ben for a rendition of ‘it ain’t over.. ‘— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) September 13, 2026
« Le match a pris un tournant inattendu… Shelton, porté par l’énergie new‐yorkaise, a remporté le troisième set… On en voyait les signes il y a 30 minutes, mais il faut rendre hommage à Ben pour avoir prouvé que ‘ce n’est pas encore fini’… », a réagi l’ancien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee.
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 23:22