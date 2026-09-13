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Zverev‐Shelton, suspens relancé : « Le match a pris un tour­nant inattendu »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il avait été dominé dans les deux premières manches, Ben Shelton a relancé le suspens en rempor­tant le troi­sième set contre Alexander Zverev en finale de l’US Open (6−3, 7–6[2], 5–7).

« Le match a pris un tour­nant inat­tendu… Shelton, porté par l’énergie new‐yorkaise, a remporté le troi­sième set… On en voyait les signes il y a 30 minutes, mais il faut rendre hommage à Ben pour avoir prouvé que ‘ce n’est pas encore fini’… », a réagi l’an­cien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee. 

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 23:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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