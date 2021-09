Alexander Zverev marche sur l’eau depuis les Jeux Olympiques. Après sa victoire en trois sets contre Jannik Sinner, l’Allemand s’est confié sur le déclic qu’il a eu en début d’année. Il est beau­coup plus impliqué et déci­sion­naire dans sa vie en dehors du court. Il a pris confiance en lui et cela se ressent sur le court.

« La déci­sion la plus impor­tante de ma vie a été, je pense, de prendre le contrôle de ma propre vie. C’est ce que j’ai fait au début de cette année. Je prends le contrôle de tout, de ma vie, de ma maison à Monaco, de ma vie profes­sion­nelle, de mon mana­ge­ment, des entre­prises avec lesquelles je veux travailler, tout passe par moi, alors qu’a­vant tout se passait avec les personnes que j’en­ga­geais, ce qui est une grande diffé­rence. J’ai l’im­pres­sion que cela se voit sur le terrain, parce que cela vous donne aussi de la confiance. Si vous avez le contrôle de votre vie, vous avez le contrôle de votre tennis. J’ai mes parents, mon frère et mon équipe autour de moi. Cela n’a pas changé. Mais la prise de déci­sion dans tous les domaines a changé : c’est moi qui décide de tout, d’une certaine manière, et c’est une énorme diffé­rence », a dévoilé le numéro 4 mondial, qui affron­tera Lloyd Harris en quarts de finale de l’US Open.