En demi‐finales de l’US Open, Alexander Zverev affrontera Karen Khachanov tandis que Ben Shelton et Frances Tiafoe s’affronteront dans un duel 100% américain.
Et alors qu’une journaliste de Super Tennis TV l’a désigné comme le grand favori, comme cela avait déjà été le cas en deuxième semaine à Roland‐Garros, le numéro 2 mondial et tête de série numéro 1 du tournoi n’a pas souhaité endosser toute la pression.
🗣️ « Io favorito per vincere lo #USOpen ? Shelton sta giocando meglio di me…»— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) September 10, 2026
Le parole di Zverev dopo la semifinale raggiunta a Flushing Meadows pic.twitter.com/KOhu8vbTix
« Je pense que Ben Shelton a joué de manière exceptionnelle tout au long de la saison sur dur. Je pense qu’il a mieux joué que moi tout au long de cette tournée américaine et qu’il a remporté le tournoi de Montréal. Il a livré un match incroyable hier ici contre Carlos, donc peut‐être qu’au vu du classement [je suis favori], mais je pense qu’au niveau du jeu, il joue lui aussi un tennis exceptionnel. »
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 09:05