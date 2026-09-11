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Zverev sur le favori après la défaite d’Alcaraz : « Je pense qu’il a mieux joué que moi ces dernières semaines »

Par
Baptiste Mulatier
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En demi‐finales de l’US Open, Alexander Zverev affron­tera Karen Khachanov tandis que Ben Shelton et Frances Tiafoe s’af­fron­te­ront dans un duel 100% américain. 

Et alors qu’une jour­na­liste de Super Tennis TV l’a désigné comme le grand favori, comme cela avait déjà été le cas en deuxième semaine à Roland‐Garros, le numéro 2 mondial et tête de série numéro 1 du tournoi n’a pas souhaité endosser toute la pression.

« Je pense que Ben Shelton a joué de manière excep­tion­nelle tout au long de la saison sur dur. Je pense qu’il a mieux joué que moi tout au long de cette tournée améri­caine et qu’il a remporté le tournoi de Montréal. Il a livré un match incroyable hier ici contre Carlos, donc peut‐être qu’au vu du clas­se­ment [je suis favori], mais je pense qu’au niveau du jeu, il joue lui aussi un tennis exceptionnel. »

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 09:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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