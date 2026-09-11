En demi‐finales de l’US Open, Alexander Zverev affron­tera Karen Khachanov tandis que Ben Shelton et Frances Tiafoe s’af­fron­te­ront dans un duel 100% américain.

Et alors qu’une jour­na­liste de Super Tennis TV l’a désigné comme le grand favori, comme cela avait déjà été le cas en deuxième semaine à Roland‐Garros, le numéro 2 mondial et tête de série numéro 1 du tournoi n’a pas souhaité endosser toute la pression.

🗣️ « Io favo­rito per vincere lo #USOpen ? Shelton sta giocando meglio di me…»



Le parole di Zverev dopo la semi­fi­nale raggiunta a Flushing Meadows pic.twitter.com/KOhu8vbTix — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) September 10, 2026

« Je pense que Ben Shelton a joué de manière excep­tion­nelle tout au long de la saison sur dur. Je pense qu’il a mieux joué que moi tout au long de cette tournée améri­caine et qu’il a remporté le tournoi de Montréal. Il a livré un match incroyable hier ici contre Carlos, donc peut‐être qu’au vu du clas­se­ment [je suis favori], mais je pense qu’au niveau du jeu, il joue lui aussi un tennis exceptionnel. »