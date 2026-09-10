Depuis ses deux premiers tours compli­qués où il a eu besoin de cinq sets pour l’emporter contre Sonego et Halys, Alexander Zverev est sur un rythme de croisière.

Cette nuit, il n’a eu aucun mal à s’im­poser face à Botic Van De Zandschulp (6−2, 7–5, 6–1) et atteindre les demi‐finales de l’US Open.

De passage en confé­rence de presse d’après match, l’Allemand a été invité à se projeter sur son prochain match face à Karen Khachanov, qui a été programmé avant l’autre demi‐finale entre Ben Shelton et Frances Tiafoe, ce qui aurait norma­le­ment dû être l’in­verse au regard de la program­ma­tion depuis le début du tournoi.

Sauf que l’or­ga­ni­sa­tion de l’évè­ne­ment, forcé­ment influencée par les chaînes de télé­vi­sion, a préféré miser sur le duel 100% améri­cain en soirée (pas avant 19h, heure locale) alors que la rencontre entre Zverev et Khachanov débu­tera à partir de 15h, heure locale.

Et forcé­ment, cela ne plaît pas trop à celui qui a toujours joué en night session depuis le début du Grand Chelem new‐yorkais.

USTA wasted no time to get the sche­dule out on Friday, as I suspected would be the case they flipped the order just like in 2024.



Zverev vs Khachanov at 3pm, Tiafoe vs Shelton at 7pm. I remember how big of a deal Fritz vs Tiafoe was here in the US in 2024, we replaced Fritz with… pic.twitter.com/deGjGIggZt — Tennis Updates (@TennisUpdates26) September 10, 2026

« Je ne pense pas que ce soit un élément qui joue en ma faveur. Certainement pas. Je trouve aussi un peu étrange que des joueurs qui ont eu deux jours de repos jouent après nous. Je n’ai jamais vécu ça. Je n’ai jamais vécu ça en douze ans sur le circuit. Mais c’est comme ça. C’est un peu étrange. »