Depuis ses deux premiers tours compliqués où il a eu besoin de cinq sets pour l’emporter contre Sonego et Halys, Alexander Zverev est sur un rythme de croisière.
Cette nuit, il n’a eu aucun mal à s’imposer face à Botic Van De Zandschulp (6−2, 7–5, 6–1) et atteindre les demi‐finales de l’US Open.
De passage en conférence de presse d’après match, l’Allemand a été invité à se projeter sur son prochain match face à Karen Khachanov, qui a été programmé avant l’autre demi‐finale entre Ben Shelton et Frances Tiafoe, ce qui aurait normalement dû être l’inverse au regard de la programmation depuis le début du tournoi.
Sauf que l’organisation de l’évènement, forcément influencée par les chaînes de télévision, a préféré miser sur le duel 100% américain en soirée (pas avant 19h, heure locale) alors que la rencontre entre Zverev et Khachanov débutera à partir de 15h, heure locale.
Et forcément, cela ne plaît pas trop à celui qui a toujours joué en night session depuis le début du Grand Chelem new‐yorkais.
USTA wasted no time to get the schedule out on Friday, as I suspected would be the case they flipped the order just like in 2024.— Tennis Updates (@TennisUpdates26) September 10, 2026
Zverev vs Khachanov at 3pm, Tiafoe vs Shelton at 7pm. I remember how big of a deal Fritz vs Tiafoe was here in the US in 2024, we replaced Fritz with… pic.twitter.com/deGjGIggZt
« Je ne pense pas que ce soit un élément qui joue en ma faveur. Certainement pas. Je trouve aussi un peu étrange que des joueurs qui ont eu deux jours de repos jouent après nous. Je n’ai jamais vécu ça. Je n’ai jamais vécu ça en douze ans sur le circuit. Mais c’est comme ça. C’est un peu étrange. »
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 14:14