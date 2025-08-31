AccueilUS OpenZverev, un crash qui doit faire réagir : "Je dois trouver quelque...
Zverev, un crash qui doit faire réagir : « Je dois trouver quelque chose pour être un meilleur joueur »

Laurent Trupiano
Laurent Trupiano

Battu au 1er tour à Wimbledon, au 3ème à l’US Open, Alexander Zverev a beau être 3ème au clas­se­ment ATP, son niveau de tennis n’est pas à la hauteur. Encore très passif sans solu­tion pour mettre en danger Félix Auger‐Aliassime, l’Allemand a encore livré une copie indigné d’un joueur qui annonce chaque année vouloir devenir numéro 1 mondial. 

Après ce couac, il s’est d’abord plaint des condi­tions de jeu avant d’être un peu plus lucide sur son avenir :  « La vérité, c’est que je dois beau­coup progresser l’année prochaine. Je dois trouver quelque chose qui me permette d’être un meilleur joueur de tennis ici, car je joue mal à New York depuis deux ans  J’ai joué de manière trop passive, car je n’avais rien dans ma raquette. Il faut que je trouve quelque chose »

Publié le dimanche 31 août 2025 à 19:50

