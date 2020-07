Grigor Dimitrov a fait des révélations à Tennis Majors concernant sa convalescence. A l’inverse de Novak Djokovic ou Borna Coric, le Bulgare a contracté une forme sévère du Covid-19.

Son témoignage confirme que le virus peut vous mettre rapidement à plat et qu’il est difficile par la suite de revenir en forme : « Un jour je me sens vraiment bien, mais tout d’un coup, je dois m’arrêter complètement pour faire une sieste ou simplement me reposer. Je dois passer par ce processus autant que possible. J’espère que je vais récupérer complètement. Je suppose que [COVID-19] est différent pour tout le monde. De mon côté, je ne respirais pas bien. J’étais fatigué. Je n’avais ni goût, ni odeur. Ce n’était pas amusant. Pour être honnête, j’ai de la chance d’être sur le terrain en ce moment. J’apprécie vraiment d’être ici (NDLR : Le Bulgare participe au 2ème épisode de l’UTS à l’académie Mouratoglou). C’est vraiment agréable de pouvoir pendant cette période jouer au tennis dans ces conditions. »