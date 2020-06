Le joueur belge qui a été l’un des premiers à s’engager dans la nouvelle compétition de Patrick Mouratoglou a livré ses impressions à notre confrère Eric Bruna dans le Parisien : « Ça fait quand même du bien de retrouver une vie sociale dans le tennis. C’est au moins sympa d’avoir un objectif en ligne de mire, car on a tous envie de bien faire. Après il faudra s’habituer à ces règles totalement chamboulées, il va falloir jouer tactique. Ça peut aller très vite et je pense que c’est très amusant à regarder. On a des habitudes depuis tout petit. On est préparés mentalement, tactiquement. Il faudrait un temps d’adaptation mais on pourrait s’y faire. Des matchs plus courts peuvent être sympas pour le public. Les sets en quatre jeux du Masters des jeunes permettent de tenir les gens en haleine car il y a tout de suite des moments importants. En Grand Chelem, au début du 5e set, les gens préfèrent aller faire une pause… »