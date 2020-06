Beaucoup de rumeurs circulent quand un nouvel événement se met en forme. Et il est toujours question d’argent. L’UTS ne déroge pas à la règle et des chiffres ont circulé sur des « garanties » que certaines stars auraient demandé pour y participer comme c’est le cas sur les tournois ATP 250 et 500 du circuit.

C’est aussi pour cela que Karine Molinari, agent de Patrick Mouratoglou et qui a constitué le plateau de l’UTS, a précisé les choses avec fermeté dans les colonnes du journal L’Equipe ce lundi : « Beaucoup de joueurs n’ont même pas demandé les conditions financières. Je ne parle pas des agents, mais des joueurs. Je tiens à dire que c’est du prize money et non de la garantie. Le vainqueur du match prend 70 % et son adversaire 30 %. Tout le monde est logé à la même enseigne. Il n’y a aucune exception et on n’en fera pas. Ça me rend dingue quand j’entends qu’ils viennent pour le fric. »

Nous avons vérifié cette information et il s’avère qu’effectivement les champions ne sont rémunérés que sur le prize money dont on n’est pas parvenu à connaître les montants.