Patrick Mouratoglou lancera sa compétition Ultimate Tennis Showdown (UTS) à partir du 13 juin au sein de son académie à Sophia-Antipolis. Les quatre premières affiches ont été dévoilées et elles opposeront : Matteo Berrettini à David Goffin, Stefanos Tsitsipas à Richard Gasquet, Félix Auger-Aliassime à Alexei Popyrin et Dustin Brown à Benoit Paire.

Le format de la compétition est le suivant : tout d’abord, l’ensemble des dix joueurs vont s’affronter dans une formule de championnat classique. Les six joueurs qui ont accumulé le plus grand nombre de victoires se qualifieront pour les play-offs. Les deux premiers seront directement en demi-finales et les quatre autres s’affronteront en quarts de finale.