Alors que la quatrième édition de l’Ultimate Tennis Showdown doit avoir lieu du 24 au 25 à l’aca­démie de Patrick Mouratoglou sur la tech­no­pole de Sopha‐Antipolis, l’or­ga­ni­sa­tion de l’ex­hi­bi­tion vient de commu­ni­quer sur une nouvelle règle qui risque de beau­coup faire parler : pour la première fois dans l’his­torie de ce sport, les joueurs n’au­ront qu’un seul service à disposition.

Ainsi, Daniil Medvedev « The Chessmaster », Diego Schwartzman « El Peque », Grigor Dimitrov « Grigor », Cristian Garin « El Tanque », Fabio Fognini « Fogna », Taylor Fritz « The Hotshot », Alexander Bublik « The Bublik Enemy » et Corentin Moutet « The Tornado » seront donc les huit joueurs à tester cette règle plus qu’innovante.