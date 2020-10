C’est officiel. L’Ultimate Tennis Showdown sera de retour pour une troisième édition. Elle se déroulera sur trois jours du 16 au 18 octobre prochain, en partenariat avec l’European Open d’Anvers 2020 (Tournoi ATP 250).

Six joueurs professionnels participeront à l’UTS. Leur identité seront annoncées dans les prochains jours. Les objectifs, remporter des revenus supplémentaires et surtout « travailler différents aspects de leur jeu à travers un format plus ludique ».

Voici le programme des trois journées :

Vendredi 16 octobre (18h-23h) : 3 matchs de groupe

Samedi 17 octobre (18h-23h) : 3 matchs de groupe

Dimanche 18 octobre (21h30) : Finale

Afin de suivre les matchs, il est nécessaire s’abonner à la plateforme live de l’UTS via ce lien : https://watch.utslive.tv/

Rendez-vous dans dans moins de deux semaines.