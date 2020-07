Lors d’un long podcast avec nos confrères du site italien Ubitennis, Patrick Mouratoglou a évoqué le sujet d’organiser un UTS Féminin. Et quand on lui demande quel casting il mettrait en place, sa réponse a fusé : « Serena évidemment mais aussi Coco Gauff, Alizé Cornet, Putintseva et aussi Camila Giorgi. Le but est de proposer différents styles de jeu, c’est aussi pour cette raison par exemple que j’ai appelé Feliciano Lopez chez les hommes ». Patrick étant le coach de Serena, Coco et Alizé étant pensionnaire à l’académie, un UTS féminin peut en effet « vite » être mis en place au moins sur un week-end….