Chez nos confrères de l’Equipe, Nicolas Mahut défend avec le coeur l’épreuve de Patrick Mouratoglou : « On sort de trois semaines de tournois avec la Fédé, ils ont fait un effort incroyable pour faire jouer et donner de l’argent à des joueurs français. Mais Patrick il a fait quoi ? Il a donné des matches et de l’argent à 7, 8 joueurs français. Et on n’entend pas un merci. Déjà moi je le remercie, ça me permet d’avoir du rythme, de continuer à m’entraîner, de gagner de l’argent et de continuer à payer mon staff. On est dans des conditions extraordinaires. Il propose quelque chose, une alternative, pour faire venir un nouveau public. Patrick et son équipe ont monté ça en deux mois. Ils ont créé un produit hyper divertissant »

Dans un autre partie, Nicolas Mahut explique aussi qu’il a eu du mal à s’adapter à ce format mais qu’avec du public ce sera fantastique : « Je mets l’UTS au même niveau que la Laver Cup : c’est un vrai spectacle. Ça prend vachement. Quand il y aura du public, ça sera fantastique »

