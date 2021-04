Dans l’Equipe du jour, Patrick Mouratoglou balaye son actua­lité du tennis. Les sujets sont variés et inté­res­sants comme les progrès de Stefanos Tsitsipas, les objec­tifs de Serena etc, etc.

Mais ce qui a retenu dans un premier temps notre atten­tion, c’est son « bebrie­fing » autour de l’ex­pé­rience UTS.

Patrick insiste sur son format et pense qu’il faut abso­lu­ment bouger les lignes pour que le tennis ne sombre pas : « Ma réflexion n’a pas changé. Le tennis se porte très bien aujourd’hui mais, à moyen terme, il est en danger car les consom­ma­teurs ne se tournent plus vers ce type de produit télé, encore moins sur le digital. Toutes les études faites par des chaînes de télé arrivent aux mêmes conclu­sions. Avec l’UTS, je réponds à une réalité écono­mique. L’ATP et la WTA ne sont pas idéa­le­ment placés pour changer les formats. Le tennis est un sport très tradi­tionnel. J’essaie de le faire, moi, dans un format diffé­rent, avec l’UTS. On aura deux produits tennis, l’un pour les conser­va­teurs, dont je fais partie, et un autre plus axé sur les jeunes, mieux adapté pour séduire ceux que le tennis ne séduit plus, les 15–40 ans » a expliqué Patrick Mouratoglou à notre confrère Frank Ramella du journal l’Equipe.