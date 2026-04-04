Alors que la nouvelle édition de l’Ultimate Tennis Showdown (UTS) a lieu ce week‐end dans le superbe écrin des arènes de Nîmes, nos confrères de Tennis Legend sont allés à la rencontre du créa­teur, Patrick Mouratoglou, pour lui poser quelques questions.

Et l’en­traî­neur / chef d’en­tre­prise fran­çais en a dit un peu plus sur l’as­pect écono­mique de cet évène­ment qu’il refuse de quali­fier comme une exhibition.

300 000$ (Pas 350K) en deux jours pour le vain­queur avec des matches de 45 minutes.



Patrick Mouraglou parle du budget et du prize money de l’UTS Tour Nîmes pour que les joueurs jouent à fond. pic.twitter.com/82xFfW4FDh — Tennis Legend (@TennisLegende) April 4, 2026

« Pourquoi on donne un gros prize money ? Un, on veut les tous meilleurs joueurs du monde, et le plateau il est quand même mons­trueux. Et deux, on veut que les joueurs jouent à fond. On ne veut surtout pas que ce soit une exhi­bi­tion. Les joueurs ne sont payés qu’au prize money. Le vain­queur prend 350 000 euros, en deux jours. Donc, c’est énorme. Et si tu ramènes cela à l’heure de jeu, parce que c’est des matchs de 45 minutes, c’est vrai­ment énorme. Mais du coup, on a des joueurs qui se donnent à fond pour gagner, ce qui n’est pas du tout le cas dans les exhi­bi­tions, et je trouve cela vrai­ment dommage. Non seule­ment on arrive à être à l’équi­libre (finan­cier) mais on gagne même de l’argent. »