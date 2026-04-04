Alors que la nouvelle édition de l’Ultimate Tennis Showdown (UTS) a lieu ce week‐end dans le superbe écrin des arènes de Nîmes, nos confrères de Tennis Legend sont allés à la rencontre du créateur, Patrick Mouratoglou, pour lui poser quelques questions.
Et l’entraîneur / chef d’entreprise français en a dit un peu plus sur l’aspect économique de cet évènement qu’il refuse de qualifier comme une exhibition.
300 000$ (Pas 350K) en deux jours pour le vainqueur avec des matches de 45 minutes.— Tennis Legend (@TennisLegende) April 4, 2026
Patrick Mouraglou parle du budget et du prize money de l’UTS Tour Nîmes pour que les joueurs jouent à fond. pic.twitter.com/82xFfW4FDh
« Pourquoi on donne un gros prize money ? Un, on veut les tous meilleurs joueurs du monde, et le plateau il est quand même monstrueux. Et deux, on veut que les joueurs jouent à fond. On ne veut surtout pas que ce soit une exhibition. Les joueurs ne sont payés qu’au prize money. Le vainqueur prend 350 000 euros, en deux jours. Donc, c’est énorme. Et si tu ramènes cela à l’heure de jeu, parce que c’est des matchs de 45 minutes, c’est vraiment énorme. Mais du coup, on a des joueurs qui se donnent à fond pour gagner, ce qui n’est pas du tout le cas dans les exhibitions, et je trouve cela vraiment dommage. Non seulement on arrive à être à l’équilibre (financier) mais on gagne même de l’argent. »
Publié le samedi 4 avril 2026 à 13:48