Dans une interview accordée au Parisien, Patrick Mouratoglou tire la sonnette d’alarme. Selon lui, le tennis va mal et il faut trouver des solutions. Son constat est plutôt dur et c’est aussi pour cela qu’il essaye de faire bouger les lignes avec l’organisation de l’UTS qui débute ce samedi. « Pourquoi les gens ne s’intéressent plus au tennis ? Beaucoup se plaignent que c’était mieux avant parce que les personnalités étaient plus fortes. C’est faux, mais en revanche elles avaient le droit de plus s’exprimer ! Ensuite, la manière de consommer le sport a évolué. Le tennis non. Le format est hypercontraignant, tu ne sais jamais quand ton joueur favori commence ou finit, les gens travaillent, les matchs sont extrêmement longs. Il faut qu’on s’adapte, il faut vivre avec son temps. J’essaie de proposer des solutions, l’objectif est de répondre à toutes les problématiques. On modifiera le concept au fur et à mesure. Je pense uniquement au consommateur final, car le fan est le dernier à qui on pense » explique le coach de Serena Williams.

Plus tard il enfonce même le clou quand notre confrère Eric Bruna lui demande si finalement on peut faire cohabiter un tennis classique et un tennis novateur ?

« C’est le cas en boxe, en basket avec le 3 x 3 ou en cricket avec une formule sur trois heures au lieu de trois jours ! Il y en a pour tout le monde, on peut contenter les fans historiques et en chercher de nouveaux. Il y a de la place pour plusieurs ligues professionnelles. »