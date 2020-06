Cela a été une vraie déferlante ces derniers jours. Patrick Mouratoglou a été interviewé partout. Ce qui confirme que son UTS suscite de l’intérêt et de la curiosité.

Dernière prise de parole ce matin dans les colonnes de l’Equipe où ses propos se veulent plus apaisants même si le coach de Serena Williams insiste sur l’idée qu’il peut co-exister deux circuits avec des règles très différentes.

Pour justifier son propos il prend l’exemple du cricket. « Je cherche à renouveler la base de fans et à proposer un produit plus moderne. En cricket, il s’est passé la même chose, c’est pire que le tennis, ça dure quatre jours (rires). Il y a des gars qui ont lancé un truc qui s’appelle Twenty20, une version ultra courte du cricket en trois heures au lieu de quatre jours et les deux cartonnent ».

Répondant à certaines critiques, Patrick Mouratoglou qui est un vrai passionné explique avec précision la démarche qui l’a guidé : « J’ai le sentiment que l’UTS ne dénature pas le tennis, mais fait qu’il soit plus moderne. Sur le papier, j’ai essayé de répondre à toutes les problématiques que je voyais et d’y apporter les réponses les plus cohérentes. Je n’ai pas la formule magique »

On aura une partie de la réponse ce samedi puisque l’UTS démarre avec à 16H en lever de rideau un duel opposant Lucas Pouille à Eliot Benchetrit.