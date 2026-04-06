L’UTS s’est terminé samedi avec la « victoire » de Felix Auger‐Aliassime et le spectacle a été au rendez‐vous, spectacle qui s’éloigne très fortement des standards du tennis de compétition mais qui a ravi les Nîmois, ce qui est l’essentiel.
Interrogé par nos confrères de Tennis Legend, Patrick Mouratoglou a expliqué que le budget était de 3 millions d’euros et qu’il gagnait même de l’argent, ce que l’on est prêt à croire surtout quand un sponsor local joue le jeu.
Au final, il a aussi évoqué une théorie que l’on a du mal à comprendre pour se dédouaner d’être une exhibition : « Les joueurs ne sont payés que par le prize money en fonction donc de leur performance. C’est leur performance qui leur permet donc de partir avec une certaine somme. Celle pour le vainqueur est de 350.000 euros, ce qui n’est pas si mal si on le rapporte à l’heure jouée puisque les matchs ne font que 45 minutes »
Publié le lundi 6 avril 2026 à 08:54