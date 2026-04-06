L’UTS s’est terminé samedi avec la « victoire » de Felix Auger‐Aliassime et le spec­tacle a été au rendez‐vous, spec­tacle qui s’éloigne très forte­ment des stan­dards du tennis de compé­ti­tion mais qui a ravi les Nîmois, ce qui est l’essentiel.

Interrogé par nos confrères de Tennis Legend, Patrick Mouratoglou a expliqué que le budget était de 3 millions d’euros et qu’il gagnait même de l’argent, ce que l’on est prêt à croire surtout quand un sponsor local joue le jeu.

Au final, il a aussi évoqué une théorie que l’on a du mal à comprendre pour se dédouaner d’être une exhi­bi­tion : « Les joueurs ne sont payés que par le prize money en fonc­tion donc de leur perfor­mance. C’est leur perfor­mance qui leur permet donc de partir avec une certaine somme. Celle pour le vain­queur est de 350.000 euros, ce qui n’est pas si mal si on le rapporte à l’heure jouée puisque les matchs ne font que 45 minutes »