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Patrick Mouratoglou : « L’UTS n’est pas une exhi­bi­tion. Les joueurs ne sont payés que sur un prize money suivant leur perfor­mance et comme le vain­queur remporte 350.000 euros, ils se donnent à fond »

Par
Laurent Trupiano
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L’UTS s’est terminé samedi avec la « victoire » de Felix Auger‐Aliassime et le spec­tacle a été au rendez‐vous, spec­tacle qui s’éloigne très forte­ment des stan­dards du tennis de compé­ti­tion mais qui a ravi les Nîmois, ce qui est l’essentiel. 

Interrogé par nos confrères de Tennis Legend, Patrick Mouratoglou a expliqué que le budget était de 3 millions d’euros et qu’il gagnait même de l’argent, ce que l’on est prêt à croire surtout quand un sponsor local joue le jeu.

Au final, il a aussi évoqué une théorie que l’on a du mal à comprendre pour se dédouaner d’être une exhi­bi­tion : « Les joueurs ne sont payés que par le prize money en fonc­tion donc de leur perfor­mance. C’est leur perfor­mance qui leur permet donc de partir avec une certaine somme. Celle pour le vain­queur est de 350.000 euros, ce qui n’est pas si mal si on le rapporte à l’heure jouée puisque les matchs ne font que 45 minutes »

Publié le lundi 6 avril 2026 à 08:54

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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