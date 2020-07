Dans une interview avec Ubitennis, Patrick Mouratoglou fait le point sur tout ce qui a été vu pendant les cinq week-ends de l’UTS, son tournoi d’exhibition dont Matteo Berrettini est sorti vainqueur. « Cela a été un grand défi de préparer quelque chose comme ça et nous sommes très heureux. Pouvoir diffuser le tournoi dans plus de 100 pays a été incroyable et je pense que ce format de compétition a vraiment plu aux joueurs de tennis, qui sont ceux qui comptent vraiment. » Des innovations qui ont pu attirer un tout nouveau public : « L’objectif principal était d’attirer de nouveaux fans, de faire entrer dans le jeu des gens qui ne regardent pas habituellement ce sport. Je peux vous assurer que 50 % de notre public est constitué de personnes qui n’ont jamais regardé le tennis auparavant et en outre, l’âge moyen de nos spectateurs est de 30 ans, alors que l’âge officiel du tennis est d’environ 60 ans. »

Interrogé sur l’éventuelle menace représentée par son évnènement pour l’ATP et la WTA, Patrick Mouratoglou estime que les deux idées sont « complémentaires ». Il lance cependant un message aux instances du tennis, qui peut être considéré comme une sorte d’avertissement : « L’ATP et la WTA ont toutes deux fait un excellent travail pour fidéliser les fans. L’âge moyen des amateurs de tennis est très élevé, ce qui montre que l’intérêt est soutenu depuis des décennies. Cependant, cela a fait augmenter le conservatisme du public, ce qui fait que les institutions ont peur d’apporter des changements dans le sport. Cela ne se passe pas seulement dans le tennis et ce n’est pas une critique, c’est simplement la réalité. »