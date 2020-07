En début de semaine c’est Grigor Dimitrov qui a été annoncé pour la deuxième « étape » de l’UTS. Ce casting étant complété par l’arrivée de Verdasco.

Ce jour, deux autres ténors ont confirmé leur participation.

Il s’agit d’Alexander Zverev et le Canadien Felix Auger-Alliassime.

Pour Zverev, ce sera l’occasion aussi de débuter sa collaboration avec Ferrer.

Félix lui devait déjà participer à la première étape mais il s’était blessé à la cheville.

A noter que Felix et Sacha sont déjà qualifié pour le final four et ne joueront donc pas ce week-end.