L’incertitude pla­nait en début de tour­noi sur la par­ti­ci­pa­tion de Rafael Nadal, tou­ché au dos et absent des courts à l’ATP Cup. Le Majorquin a fina­le­ment pu jouer, mon­ter en puis­sance et nous réga­ler jus­qu’à son éli­mi­na­tion en quarts contre Stefanos Tsitsipas. L’Open d’Australie a concoc­té un Top 10 de ses plus beaux points de cette édi­tion 2021, et cela vaut fran­che­ment le détour. De quoi patien­ter avant son retour à la com­pé­ti­tion pré­vu à Rotterdam le 1er mars.