S’il fera son grand retour en simple mardi contre Dominic Thiem au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane, après presque un an sans jouer, Rafael Nadal était aussi inscrit en double avec Marc Lopez, son parte­naire lors du sacre olym­pique en 2016 à Rio et membre de son team depuis 2021. Ce dernier n’avait plus joué depuis mai 2021 et une asso­cia­tion avec Carlos Alcaraz à Madrid.

Au bout d’un match anec­do­tique pour eux et au cours duquel ils semblent s’être beau­coup amusés, les deux Espagnols se sont inclinés en deux sets, 4–6, 4–6, face à la paire austra­lienne Purcell – Thompson.

The Aussies prevail 🇦🇺



In Nadal’s first match since January 2023, Purcell & Thompson defeat Rafa & Marc Lopez 6–4 6–4 !#BrisbaneTennis pic.twitter.com/lZmUF0pBE6 — Tennis TV (@TennisTV) December 31, 2023

Rafael Nadal avait égale­ment un grand sourire à la fin de la partie, malgré la défaite.

Il continue de monter en régime avant le grand événé­ment, mardi.