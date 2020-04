Cette édition 2000 du Masters paraît déjà loin pour certains. Nous sommes donc à Lisbonne et Marat Safin arrive dans la peau du numéro un mondial. Cependant, un certain Gustavo « Guga » Kuerten ne l’entend pas de cette oreille, et sait qu’il peut lui piquer le leadership en cas de titre au Portugal. Le hasard fait que le Brésilien se retrouve dans le Groupe Vert, et doit faire face à une défaite inaugurale contre Andre Agassi. Pas de quoi se mettre dans les meilleures conditions, mais Guga fait fi et renverse la tendance, en battant en deux sets Magnus Norman puis Ievgueni Kafelnikov. Le voici donc qualifié pour les demies, où il livre un match de haute volée face à Pete Sampras, et l’emporte 6-7(5) 6-3 6-4.

Kuerten entrevoit donc la finale. On espère alors un duel avec Marat Safin, mais le Russe perd dans l’autre demie. Le Brésilien devra donc se frotter à… Andre Agassi, contre qui il avait perdu en tout début de semaine ! Le match – qui se joue alors en trois sets gagnants -, tourne finalement à son avantage. Guga bat l’Américain 6-4 6-4 6-4 et soulève son cinquième trophée de la saison, notamment après un deuxième titre à Roland Garros. Mais il y a mieux ! Le joueur auriverde double Marat Safin au classement ATP, devenant au passage le premier sud-américain à terminer une année à la place de numéro un mondial.