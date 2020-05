La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

En 2014, Dominic Thiem était encore un espoir. Sur la terre battue madrilène, l’Autrichien va se faire un nom. Issu des qualifications, le natif de Wiener Neustadt est âgé de 20 ans et pointe au 70e rang mondial. Après un succès sur Dmitry Tursonov au premier tour, il s’offre Stan Wawrinka, vainqueur cette année-là de l’Open d’Australie et de Monte-Carlo. Une rencontre où Dominic Thiem prend rendez-vous. Et ce point l’illustre parfaitement.