La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

L’année 2011 est celle de l’avènement du cosmique tennis de Novak Djokovic puisqu’il restera invaincu pendant 42 matchs avant de céder en demi-finale de Roland-Garros face à Roger Federer. Une série au cours de laquelle le Serbe a dominé Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Madrid (7-5, 6-4). En guise de consolation, l’Espagnol a réussi ce somptueux lob tweener gagnant.