Faire la promo­tion d’un tournoi n’est jamais évident. La preuve une nouvelle fois avec Benoît Paire, qui a dû impro­viser une courte vidéo à son arrivée à Parme avant sont entrée en lice sur le tournoi 250 qui démarre ce dimanche. Dans un mélange d’ita­lien et d’an­glais, l’Avignonnais a prononcé les mêmes mots que tous les joueurs prononcent à chaque fois. Entre langue de bois et obli­ga­tion contrac­tuelle, Benoît Paire n’est pas vrai­ment à l’aise, et cela se voit…