Icône du sport mondial, Roger Federer est un ambas­sa­deur idéal pour n’im­porte quelle marque dési­rant montrer une image classe et rassurante.

C’est le cas de la maison de cham­pagne Moët et Chandon, fondée en 1743, et qui est liée au cham­pion suisse depuis 2012. Ce dernier touche­rait d’ailleurs près de 8 millions d’euros chaque année pour repré­senter l’en­tre­prise détenue actuel­le­ment par le groupe fran­çais LVMH.

Ce lundi 30 août, M et C a donc dévoilé sa toute dernière publi­cité avec un Roger Federer concentré et passionné.