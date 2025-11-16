« Nous (les joueurs) sommes assis les uns à côté des autres, nous nous échauffons les uns à côté des autres avant les grandes finales. Au football et au basket, les adversaires ne se voient pas avant d’entrer sur le terrain. Dans notre sport, nous nous regardons, les équipes se regardent, et la bataille commence déjà à ce moment‐là », soulignait Novak Djokovic lors de son podcast avec Jay Shetty.
Ce phénomène s’est de nouveau illustré ce dimanche à Turin, où Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont croisés quelques heures avant la finale du Masters. Les deux joueurs se sont salués, comme à leur habitude, très chaleureusement, de même que leurs équipes respectives.
Tennis is unique.— José Morgado (@josemorgado) November 16, 2025
These two are fantastic.
🫶🏻 pic.twitter.com/9M4S4rJ9Kf
Le respect entre deux immenses champions, même avant le combat.
