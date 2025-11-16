« Nous (les joueurs) sommes assis les uns à côté des autres, nous nous échauf­fons les uns à côté des autres avant les grandes finales. Au foot­ball et au basket, les adver­saires ne se voient pas avant d’entrer sur le terrain. Dans notre sport, nous nous regar­dons, les équipes se regardent, et la bataille commence déjà à ce moment‐là », souli­gnait Novak Djokovic lors de son podcast avec Jay Shetty.

Ce phéno­mène s’est de nouveau illustré ce dimanche à Turin, où Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont croisés quelques heures avant la finale du Masters. Les deux joueurs se sont salués, comme à leur habi­tude, très chaleu­reu­se­ment, de même que leurs équipes respectives.

Tennis is unique.



These two are fantastic.



— José Morgado (@josemorgado) November 16, 2025

Le respect entre deux immenses cham­pions, même avant le combat.