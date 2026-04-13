Bien que leur riva­lité ne cesse de s’intensifier, qu’ils dominent le tennis mondial et se soient déjà affrontés à 17 reprises, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner entre­tiennent une rela­tion empreinte de respect et de fair‐play.

Battu par l’Italien en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et dépos­sédé de sa place de numéro 1 mondial, l’Espagnol n’en a pas moins affiché une grande élégance. Sur le court comme sur les réseaux sociaux, il a chaleu­reu­se­ment féli­cité son rival… Mais ce n’est pas tout.

Lorsque Jannik Sinner a sauté dans la piscine du Monte‐Carlo Country Club pour célé­brer son titre, Carlos Alcaraz a assisté à la scène, qu’il a même filmée avec son téléphone.

Des images auxquelles on ne s’at­tend pas forcé­ment quelques minutes après une finale d’un si grand tournoi et avec un tel enjeu.