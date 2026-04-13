Bien que leur rivalité ne cesse de s’intensifier, qu’ils dominent le tennis mondial et se soient déjà affrontés à 17 reprises, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner entretiennent une relation empreinte de respect et de fair‐play.
Battu par l’Italien en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et dépossédé de sa place de numéro 1 mondial, l’Espagnol n’en a pas moins affiché une grande élégance. Sur le court comme sur les réseaux sociaux, il a chaleureusement félicité son rival… Mais ce n’est pas tout.
Lorsque Jannik Sinner a sauté dans la piscine du Monte‐Carlo Country Club pour célébrer son titre, Carlos Alcaraz a assisté à la scène, qu’il a même filmée avec son téléphone.
Too cute 🤣 pic.twitter.com/mOQteMW4An— Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2026
Des images auxquelles on ne s’attend pas forcément quelques minutes après une finale d’un si grand tournoi et avec un tel enjeu.
Publié le lundi 13 avril 2026 à 14:40