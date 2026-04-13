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Alcaraz et Sinner réunis à la piscine après leur finale, les images d’une riva­lité pas comme les autres

Par
Baptiste Mulatier
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Bien que leur riva­lité ne cesse de s’intensifier, qu’ils dominent le tennis mondial et se soient déjà affrontés à 17 reprises, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner entre­tiennent une rela­tion empreinte de respect et de fair‐play.

Battu par l’Italien en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et dépos­sédé de sa place de numéro 1 mondial, l’Espagnol n’en a pas moins affiché une grande élégance. Sur le court comme sur les réseaux sociaux, il a chaleu­reu­se­ment féli­cité son rival… Mais ce n’est pas tout.

Lorsque Jannik Sinner a sauté dans la piscine du Monte‐Carlo Country Club pour célé­brer son titre, Carlos Alcaraz a assisté à la scène, qu’il a même filmée avec son téléphone. 

Des images auxquelles on ne s’at­tend pas forcé­ment quelques minutes après une finale d’un si grand tournoi et avec un tel enjeu. 

Publié le lundi 13 avril 2026 à 14:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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