Tous les deux absents des tour­nois prépa­ra­toires pour l’Open d’Australie, Andrey Rublev et Carlos Alcaraz étaient présents ce mercredi à l’en­traî­ne­ment sur l’un des courts prin­ci­paux de Melbourne Park.

Réputés pour être deux des joueurs les plus puis­sants du circuit, le Russe et l’Espagnol n’ont pas chômé durant cette séance de très grande inten­sité comme en atteste un point partagé sur le compte Instagram du protégé de Carlos Ferrero. Et forcé­ment, c’est lui qui a gagné le point sur une merveille de passing.

Un conseil : montez le volume !