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Alcaraz monte encore en inten­sité avec un gros changement !

Par
Antoine Touchard
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Le doute s’es­tompe de jour en jour : Carlos Alcaraz devrait bel et bien effec­tuer son retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati.

Depuis plusieurs jours, les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent un Espagnol qui monte progres­si­ve­ment en inten­sité à l’en­traî­ne­ment et semble se rappro­cher de son meilleur niveau physique.

Les images du jour confirment cette tendance. Le Murcien frappe la balle avec toujours plus de puis­sance et d’engagement.

Un détail, plus anec­do­tique, n’a d’ailleurs pas échappé à ses suppor­ters : Alcaraz a retiré les tresses qu’il arbo­rait ces dernières semaines, retrou­vant ainsi sa cheve­lure épaisse, un chan­ge­ment qui ravira ceux qui n’étaient pas convaincus par ce nouveau look.

Reste désor­mais une ques­tion : conservera‐t‐il cette longue cheve­lure pour son retour offi­ciel à la compé­ti­tion ? Habitué à porter une coupe plus courte, plus pratique pour accom­pa­gner son jeu explosif, l’Espagnol pour­rait encore surprendre ses fans.

Publié le mardi 4 août 2026 à 15:26

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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