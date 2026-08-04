Le doute s’estompe de jour en jour : Carlos Alcaraz devrait bel et bien effectuer son retour à la compétition à l’occasion du Masters 1000 de Cincinnati.
Depuis plusieurs jours, les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent un Espagnol qui monte progressivement en intensité à l’entraînement et semble se rapprocher de son meilleur niveau physique.
Les images du jour confirment cette tendance. Le Murcien frappe la balle avec toujours plus de puissance et d’engagement.
Un détail, plus anecdotique, n’a d’ailleurs pas échappé à ses supporters : Alcaraz a retiré les tresses qu’il arborait ces dernières semaines, retrouvant ainsi sa chevelure épaisse, un changement qui ravira ceux qui n’étaient pas convaincus par ce nouveau look.
Reste désormais une question : conservera‐t‐il cette longue chevelure pour son retour officiel à la compétition ? Habitué à porter une coupe plus courte, plus pratique pour accompagner son jeu explosif, l’Espagnol pourrait encore surprendre ses fans.
Publié le mardi 4 août 2026 à 15:26