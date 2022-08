Carlos aime mettre le public en transe et c’est ce qu’il est arrivé à faire plusieurs fois hier face à Cameron Norrie. Tout y est dans ce point et notam­ment sa « main » toujours aussi douce et perfor­mante dans le petit jeu.

What a point : pic.twitter.com/jebUjKLOWt — José Morgado (@josemorgado) August 20, 2022 Malheureusement cela n’a pas suffi et c’est Cameron qui se qualifie pour les demi‐finales en bouclant un match qui a été hale­tant (7–6, 6–7, 6–4). Après son succès face à Murray, le Britannique confirme qu’il aime les gros « combats »