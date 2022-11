Forfait pour le Masters en raison d’une déchi­rure abdo­mi­nale, Carlos Alcaraz s’est quand même rendu à Turin ce mercredi pour rece­voir son trophée de numéro 1 mondial en 2022. Une posi­tion assurée après la défaite de Stefanos Tsitsipas contre Novak Djokovic et l’éli­mi­na­tion de Rafael Nadal.

Carlito a soulevé la coupe avant le choc entre Tsitsipas et Medvedev. Encore plus précoce que Lleyton Hewitt (20 ans en 2001), il devient le plus jeune joueur de l’his­toire à terminer une saison sur le trône.

Bluffant.