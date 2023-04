Il y a sept ans, on assis­tait à l’une des scènes les plus cocasses et hila­rantes de tous les temps sur le circuit.

Souvenez‐vous, ce jeune ramas­seur qui s’était pris les pieds dans le tapis à Barcelone se cognant la tête et faisant comme si de rien n’était lorsque Nicolas Almagro se retourna.

Sept ans plus tard les deux hommes se sont retrouvés dans les allées du tournoi de Barcelone qui se déroule en ce moment.

Une scène très touchante pour les deux hommes qui ont partagé l’un des moments les plus hila­rants du circuit.