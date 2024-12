A défaut de se régaler avec des points de folie, il y a quelques scènes plutôt drôles lors de cette world tennis league. Lors de leur double, la joueuse Muchova a eu une drôle de manière de reca­drer Andrey Rublev qui voulait s’as­seoir au chan­ge­ment de côté alors que cela n’était pas autorisé.

muchova kicking andrey’s leg to remind him he’s not supposed to sit 🤭 pic.twitter.com/dzc2rO7ScT