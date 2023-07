Les Françaises ont vécu une journée riche en émotions ce jeudi à Wimbledon.

Si Alizé Cornet n’a pas pu retenir ses larmes suite à une très vilaine chute sur le Centre Court contre Elena Rybakina, Caroline Garcia a elle craqué lors de son inter­view sur le court, après avoir diffi­ci­le­ment battu Leylah Fernandez au 2e tour.

« J’ai déjà eu des matches diffi­ciles depuis le début de l’année. Ce n’est pas facile tous les jours et j’es­saie de faire de mon mieux. À 6 partout dans le troi­sième match, je me suis dit : ‘OK, c’est ton tour, essaie d’être agres­sive, va de l’avant et n’aie pas de regrets, donne‐toi à 100 %’ », a glissé la 5e joueuse mondiale, qui a bien du mal à évacuer la pres­sion depuis quelques mois.

Il faut dire qu’a­près son sacre au Masters à l’au­tomne dernier, elle avait annoncé à maintes reprises son objectif : gagner un tournoi du Grand Chelem. La concur­rence est rude et elle affron­tera Marie Bouzkova au 3e tour.