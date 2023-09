S’il ne parti­ci­pera pas en tant que joueur à la sixième édition de la Laver Cup, quasi un an jour pour jour après avoir disputé l’ul­time match de sa carrière aux côtés de Rafael Nadal, Roger Federer a fait le voyage jusqu’à Vancouver au Canada pour suivre en direct « sa » compétition.

Mais pas seule­ment. Le Suisse a égale­ment ressorti sa raquette du placard pour donner un cours de revers slicés à des enfants avant d’ef­fec­tuer quelques échanges.

Ces images risquent d’ins­taller un senti­ment de nostalgie chez chaque obser­va­teur ou fan de tennis et même quelques spécu­la­tions sur une poten­tielle parti­ci­pa­tion à une future exhibition.

🎾 A Roger Federer come­back on the cards ? Who says no ? (Ok, maybe his knee says no) 😝😭



📸 scot­trin­toulpro IG pic.twitter.com/USwP4FyKbd