Arthur Rinderknech, en larmes, à Vacherot pendant la remise des prix : « Pour Valentin, mon cousin d’amour, bravo, c’est énorme. J’ai tout donné, je ne pouvais pas faire plus »

À la fois épuisé et très ému lors de la céré­monie de remise des prix après sa défaite en finale du Masters 1000 de Shanghai face à Valentin Vacherot, Arthur Rinderknech n’a pas pu retenir ses larmes au moment de féli­citer son cousin. 

Un discours fort en émotions avec deux joueurs, amis et cousins en larmes.

« Pour Valentin, mon cousin d’amour et Benjamin (Balleret, coach de Vacherot et égale­ment cousin de Rinderknech), bravo, c’est énorme. Deux cousins sont plus forts qu’un. Vous avez gagné aujourd’hui, bravo, j’ai tout donné, je ne pouvais pas faire plus. Vous méritez telle­ment, je suis telle­ment content pour vous, j’es­père qu’on en aura d’autres et que ce n’est que le début. Bravo les gars, je vous aime fort. »

Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 14:01

