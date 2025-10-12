À la fois épuisé et très ému lors de la cérémonie de remise des prix après sa défaite en finale du Masters 1000 de Shanghai face à Valentin Vacherot, Arthur Rinderknech n’a pas pu retenir ses larmes au moment de féliciter son cousin.
Un discours fort en émotions avec deux joueurs, amis et cousins en larmes.
« Two cousins are stronger than one »— Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2025
Moving, beautiful scenes in Shanghai ❤️@arthurrinder @val_vacherot pic.twitter.com/s3WyZ78h7m
« Pour Valentin, mon cousin d’amour et Benjamin (Balleret, coach de Vacherot et également cousin de Rinderknech), bravo, c’est énorme. Deux cousins sont plus forts qu’un. Vous avez gagné aujourd’hui, bravo, j’ai tout donné, je ne pouvais pas faire plus. Vous méritez tellement, je suis tellement content pour vous, j’espère qu’on en aura d’autres et que ce n’est que le début. Bravo les gars, je vous aime fort. »
