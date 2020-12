A quelques semaines du début de la saison 2021, Felix Auger-Aliassime et Lorenzo Sonego intensifient leur préparation à la Rafa Nadal Academy. Les deux joueurs se sont entraînés ensemble mardi soir et ce mercredi. En attendant de pouvoir échanger quelques balles avec Rafael Nadal…Le Canadien et l’Italien ont déjà élevé l’intensité.

🔝 players in action‼️@felixtennis VS Lorenzo Sonego pic.twitter.com/iDLcjlgT5G — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) December 15, 2020