Nick Kyrgios en a fait sa spécialité, Mikhail Youzhny n’était pas maladroit non plus. L’ATP ressort un tweener du Russe réalisé sur gazon à Nottingham et c’est très réussi.

Before Kyrgios, there was Youzhny… 😏 pic.twitter.com/eKL8MnKpuX — Tennis TV (@TennisTV) June 10, 2020