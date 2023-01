Vika n’est pas comme les autres joueuses et elle profite plei­ne­ment de sa deuxième carrière depuis qu’elle est maman même si elle n’a plus les m^mes résul­tats que par le passé. Elle reste cepen­dant une sacrée cham­pionne et garde un vrai statut d’out­sider sur chaque tournoi où elle s’aligne sur la ligne de départ.

Victoria Azarenka 🇧🇾, con la humildad de los grandes.



✍️ La bielor­rusa se tomó el tiempo nece­sario para firmar varios autó­grafos.

Du coup, elle prend beau­coup de plaisir même quand il faut signer des auto­graphes. Dernièrement elle a innové en troquant le stylo pour une partie de chifoumi, so goood !