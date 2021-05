Il fait presque aussi chaud en Grèce qu’à Chypre. « On » a aussi le « sang chaud » donc quand tout ne va pas bien, il faut trouver un coupable. En 2012 à l’Open d’Australie, Marcos Baghdatis avait été mémo­rable avec ses 4 raquettes brisées, Sakkari n’est pas mal non plus, quelle énergie..