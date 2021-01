Ça y est, elle est de retour ! Après la polé­mique sus­ci­tée par le non‐port de masque dans un super­mar­ché, la numé­ro 1 mon­diale peut désor­mais se recen­trer sur le ten­nis. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir l’Australienne échan­ger ses pre­miers coups de raquette sur un court, onze mois après son der­nier match offi­ciel. Et pour ceux qui avaient des doutes, ça envoie déjà du lourd !

Pour rap­pel, elle sera enga­gée dans l’ex­hi­bi­tion « A day at the Drive » d’Adélaïde, ven­dre­di pro­chain, aux côtés des plus grandes stars du ten­nis actuel : Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Naomi Osaka, Simona Halep, les sœurs Venus et Serena Williams ain­si que le jeune pro­dige ita­lien Jannik Sinner.